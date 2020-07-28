У Мадриді запровадили "тотальний" масковий режим

Мадридська громада оголосила про запровадження "тотального" маскового режиму.

Про це повідомляє ABC Sociedad.

"Мадридська громада оголосила у вівторок (28 липня - ред.) про нові заходи у стратегії боротьби з епідемією коронавірусу з наміром збалансувати охорону здоров'я з економікою", - йдеться у повідомленні.

Президент автономної громади Ізабель Діас Аюсо уточнила, що у регіоні буде запроваджено повсюдний масковий режим, окрім того, обмежена дозволена місткість терас та залів ресторанів, заборонені збори понад 10 осіб.

Нові обмеження запроваджуються за кілька днів після попередження про посилення карантину у зв'язку зі спалахами коронавірусу у ресторанах та нічних клубах міста.

Напередодні поліція закрила один з таких нічних клубів після перевірки якості дотримання карантину. Правоохоронці виявили близько сотні відпочивальників, які були без захисних масок.

Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження на коронавірус, зокрема 656 853 летальних випадки, одужали 10 253 211 осіб.

Фото: @ picture-alliance/AA/B.Akbulut