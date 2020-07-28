У Мадриді запровадили

У Мадриді запровадили "тотальний" масковий режим

Укрінформ
Мадридська громада оголосила про запровадження "тотального" маскового режиму.

Про це повідомляє ABC Sociedad.

"Мадридська громада оголосила у вівторок (28 липня - ред.) про нові заходи у стратегії боротьби з епідемією коронавірусу з наміром збалансувати охорону здоров'я з економікою", - йдеться у повідомленні.

Президент автономної громади Ізабель Діас Аюсо уточнила, що у регіоні буде запроваджено повсюдний масковий режим, окрім того, обмежена дозволена місткість терас та залів ресторанів, заборонені збори понад 10 осіб.

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Нові обмеження запроваджуються за кілька днів після попередження про посилення карантину у зв'язку зі спалахами коронавірусу у ресторанах та нічних клубах міста.

Напередодні поліція закрила один з таких нічних клубів після перевірки якості дотримання карантину. Правоохоронці виявили близько сотні відпочивальників, які були без захисних масок.

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Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження на коронавірус, зокрема 656 853 летальних випадки, одужали 10 253 211 осіб.

Фото: @ picture-alliance/AA/B.Akbulut

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