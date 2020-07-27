У Бельгії зростає добова захворюваність на СOVID-19

Попри повернення до суворіших карантинних заходів, щоденний рівень захворюваності на СOVID-19 у Бельгії продовжує зростати.

Про це повідомляє The Brussels Times.

«Середня добова кількість нових випадків COVID-19 зросла до 255,3 у період з 16 по 21 липня, хоча ще у суботу цей показник становив 215,6, відповідно до даних медичного дослідницького інституту Sciensano. Таким чином, рівень захворюваності зріс на 71% у порівнянні з попереднім семиденним періодом, коли середня щоденна кількість захворювань складала 117 осіб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у середу, 22 липня, було зареєстровано 534 нові випадки COVID-19, що є антирекордом від початку травня. У суботу, 26 липня, корона вірусом заразилися 528 осіб.

Загалом від початку пандемії у Бельгії підтверджено 65 727 випадків COVID-19, з них 9821 летальний.

Зараз у бельгійських лікарнях перебувають 212 пацієнтів, у том числі 45 – у відділеннях інтенсивної терапії, 19 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

На 27 липня заплановане засідання урядової Ради безпеки Бельгії, яка розгляне подальші заходи протидії поширенню інфекції. На цьому етапі уряд уже запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях.

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Поліція офіційно оголосила про перехід від політики запобігання та попередження до покарання за порушення маскового режиму – за це передбачено штраф у розмірі 250 євро. За порушення, виявлені у магазинах, готелях, інших закладах їх менеджери будуть негайно оштрафовані на 750 євро.

Фото: vrt.be