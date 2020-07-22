Бельгія може повернутися до жорсткого карантину

Бельгія може повернутися до посилених карантинних заходів.

Про це повідомляє The Brussels Times із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я країни Меггі Де Блок.

"Після зустрічі в рамках Консультативної ради Де Блок заявила, що заходи не будуть послаблені з 1 серпня, як планувалося раніше. Навпаки, можна говорити про введення більш жорстких заходів як на національному, так і на регіональному рівнях", - йдеться у повідомленні.

Формальне рішення щодо посилення карантинних заходів може бути прийняте 23 липня під час засідання Національної ради безпеки.

Наразі відомо, що кількість захворювань на коронавірус в період між 12 та 18 липня склала у середньому 184 особи на добу, що на 89% перевищує показники попереднього семиденного періоду з 5 по 11 липня, коли середня кількість нових захворювань не перевищувала показник у 97,6 щодня.

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Посилення обмежувальних заходів може означати повернення до практики обов’язкового використання населенням країни захисних масок та закриття для відвідування певних громадських закладів. Додаткові заходи можуть вживатися також на рівні місцевих органів влади і комун, якщо там буде зареєстрований підвищений показник захворюваності.