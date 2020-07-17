У Бельгії заявляють про початок другої хвилі коронавірусу в країні

Науковці і медичні експерти в Бельгії констатують початок другої хвилі коронавірусу, адже кількість щоденних нових захворювань на COVID-19 в країні досягла 115 випадків на день, що на 32 відсотки більше, ніж минулого тижня.

Про це у п’ятницю повідомляє бельгійське видання VRT.

«Експерти називають ці цифри свідченням початку другої хвилі спалаху та ведуть дискусію щодо ймовірності введення нових обмежувальних заходів. Рівень щоденного інфікування склав 115 випадків на день в період з 7 по 13 липня, що на третину вище, ніж минулого тижня. У понеділок взагалі був зареєстрований пік нових захворювань – 216 випадків», - йдеться у публікації.

Видання наводить слова провідного вірусолога країни Марка Ван Ранста, який нагадав, що за кілька днів до введення обмежень, за станом на 15 березня, щодня реєструвалося 214 нових випадків захворювання. Це було поштовхом до того, щоб вже з 17 березня в країні були введенні жорсткі противірусні обмеження.

«Єдина позитивна річ, що зараз ми тестуємо набагато більше людей: у березні, ймовірно, підтверджували 1 з 10 випадків, зараз – 1 з трьох. Якщо поглянути на ці цифри, можна вже говорити про те, що друга хвиля коронавірусу почалася. Єдине, чого ми не знаємо – якою саме буде ця друга хвиля», - зауважив експерт.

Він зауважив, що останні дані щодо захворюваності на COVID-19 мають стати дзвінком до пробудження для всіх бельгійців. Знову критично важливого значення набуває дотримання правил «соціального дистанціювання», використання захисних масок та обмеження кількості контактів.

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За словами експерта, далеко не всі у ці дні дотримуються цих простих правил, які є вирішальними для того, щоб зупинити другу хвилю до того, як вона набуде повної сили.

Як зазначається у публікації, якщо показники будуть продовжувати погіршуватися, вже під час наступної зустрічі Ради безпеки Бельгії у четвер уряд може прийняти рішення щодо введення нових обмежувальних заходів.

Станом на середину дня 17 липня у світі зареєстровано 13 986 311 випадків коронавірусу, зокрема 593 521 смерть і 8 311 861 одужання.