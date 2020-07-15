Бельгія передумала послаблювати карантин

Члени Ради національної безпеки Бельгії під час зустрічі у середу вирішили не оголошувати про перехід до наступної, 5-ї фази виходу з обмежувальних заходів проти COVID-19, яка мала розпочатися з 1 серпня. Розгляд такого рішення відклали до 23 липня та оголосили про ймовірність повернення до «суворих заходів», якщо динаміка захворюваності на коронавірус в країні продовжуватиме зростати.

Про це у середу за підсумками засідання Ради національної безпеки розповіла прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільмес (Sophie Wilmès), повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

“З початку місяця ми бачили новий підйом вірусу. При цьому ми планували 5-ту фазу виходу з обмежень, яка мала розпочатися з 1 серпня. Але ситуація погіршується. Це не є добрим знаком. Ми не можемо допустити, щоб ситуація з коронавірусом продовжувала погіршуватися, і у цьому багато залежить від нашої поведінки», - наголосила урядовець.

Вона нагадала, що за даними дослідницьких медичних установ Бельгії так званий коефіцієнт «R», показник репродуктивності вірусу та поширення захворюваності, протягом минулих семи днів був знову вищим за одиницю. На практиці це означає, що від одного хворого на COVID-19 протягом минулого тижня інфікувалися більше однієї людини, що є свідченням нового підйому епідемії.

Вільмес нагадала громадянам, що з минулої суботи знову є обов’язковим носіння захисних масок у місцях з великим скупченням людей, включаючи транспорт та магазини. Але цей запобіжний захід, за її словами, може бути ефективним лише у поєднанні з іншими, зокрема, з дотриманням кожною людиною «золотих правил» профілактики, включаючи фізичне дистанціювання та заходи особистої гігієни.

Як йдеться у повідомленні, уряд може переглянути попередній намір щодо послаблення обмежувальних заходів з 1 серпня. Поки що в силі залишається правило обмежити кількість зустрічей однією компанією в 15 осіб на тиждень.

До цього, Бельгія застосувала кольорову систему розпізнавання країн за ступенем небезпеки зараження на COVID-19, яка забороняє бельгійцям поїздки до «червоних зон» навіть на території «дозволених» країн Європейського Союзу, наприклад, до Італії і Іспанії. Люди, що повертаються з «червоних» або «жовтих» зон з підвищеним ризиком інфікування мають проходити двотижневий карантин або самоізоляцію, та двічі пройти тест на коронавірус.

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«Люди повинні бути пильними під час відпусток, і не лише після повернення. Вірус не діє іншим чином в інших країнах. Тож необхідно дотримуватися заходів перестороги заради власної безпеки. Кращим способом підготуватися до другої хвилі вірусу є спроба її уникнути. Сьогодні Бельгія вже не та, якою була у лютому поточного року (на початку першої хвилі пандемії)», - зауважила прем’єр-міністр.

За її словами, тенденція із захворюваністю зараз не є позитивною. Уряд буде слідкувати за розвитком цієї ситуації та шукати відповідь щодо причин такого відродження вірусу, щоб краще реагувати. І якщо наступного тижня буде необхідним застосувати більш жорсткі запобіжні заходи, Бельгія їх застосує, наголосила урядовець.

Станом на вечір 15 липня у світі підтверджено 13 560 323 випадки COVID-19, із яких 583 521 – летальні, а 7 913 764 людей вилікувалися.

Фото з сайту vrt.be