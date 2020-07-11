Бельгія повертається до маскового режиму

У Бельгії відсьогодні громадяни зобов’язані надягати захисні маски у громадських місцях із великим скупченням людей.

Про це повідомляє видання The Brussels Times.

«Сьогодні набули чинності нові правила щодо обов’язкового носіння масок у громадських місцях. Кожна людина, старша за 12 років, має прикривати рот і ніс маскою або тканиною у таких закладах: магазини та торговельні центри, кінотеатри, концертні зали та конференц-холи, аудиторії, релігійні установи, музеї, бібліотеки, казино та гральні зали, будівлі судової системи, що відкриті для відвідування публіки», - йдеться у публікації.

Цей перелік має бути доповнений також банківськими відділеннями та приміщеннями, де встановлені банкомати.

Особи, які відмовляться використовувати маски у названих місцях, муситимуть сплатити штраф у розмірі до 250 євро. Бізнес-установи, якщо їх власники ігноруватимуть встановлені правила, заплатять вже 750 євро, при цьому сума може зрости до 4000 євро у разі повторного порушення, або ж їм загрожує навіть тюремне ув’язнення на термін від 8 діб до трьох місяців.

Власники супермаркетів вже заявили, що не ризикуватимуть безпекою персоналу для того, щоб забезпечити дотримання встановлених правил, адже це - справа правоохоронних органів. Своєю чергою представники поліції зазначили, що не мають наміру проводити масові рейди для перевірки дотримання нових обмежувальних заходів і розраховують на свідомість, почуття солідарності та здоровий глузд громадян. Однак у разі виникнення проблем, пов’язаних із відмовою носити захисні маски у громадських місцях, поліція реагуватиме.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 12 664 350 осіб, з них 563 691 особа померла, одужали 7 392 825 людей.