У Бельгії "ухилянти" від карантину можуть сісти на пів року та сплатити €4000

Бельгія ввела кольорову ідентифікацію для країн за епідеміологічним станом та відповідальність за порушення карантинних заходів після повернення із регіонів з високим ризиком захворювання на COVID-19 – порушники можуть отримати 6 місяців тюремного ув’язнення та штраф 4000 євро.

Про це у четвер повідомляє бельгійське видання VRT.

«Бельгія вводить нову систему для безпечного повернення після подорожей за кордон. Система використовує кольори світлофора для ідентифікації країн і регіонів. Відповідне рішення було погоджено минулої середи на рівні федерального уряду та представників регіональних урядів Бельгії. Люди, які уникатимуть заходів перестороги після повернення із закордонної подорожі, можуть отримати півроку тюремного ув’язнення і стягнення до 4000 євро», - йдеться у публікації.

Як зазначається, кожна країна або регіон світу ідентифікуватимуться щодо ситуації з коронавірусом відповідним кольоровим кодом.

Червоний колір застосовуватиметься для територій, де новий сплеск коронавірусу спричинив нові обмежувальні заходи - такі території вважатимуться зонами високого ризику. Люди, які повертатимуться з таких зон, зобов’язані пройти тест на коронавірус та період самоізоляції або карантину вдома. Бельгія забороняє подорож у такі регіони. До «червоного» переліку можуть потрапляти країни та навіть окремі муніципалітети й міста з високим рівнем захворюваності на COVID-19, навіть якщо у таких місцевостях не вводитимуться карантинні обмеження.

Жовтий колір позначатиме регіони із значними ризиками для громадського здоров'я, якщо вони не призвели до застосування обмежувальних заходів. Після повернення з таких регіонів проходження тестів і карантинних самообмежень не буде обов’язковим, але уряд Бельгії наполегливо не рекомендує громадянам відвідувати «жовті» зони.

Зеленим кольором будуть позначені країни, які є дозволеними для відвідування, і повернення з яких не вимагатиме від мандрівників проходження жодних перевірок або самоізоляції.

Міністерство закордонних справ Бельгії вже почало розфарбовувати світову мапу у кольори світлофора, застосувавши кольорову індикацію до 31 країни.

Станом на 8 липня до зеленого сектору належали Німеччина Австрія, Франція, Угорщина, Італія, Люксембург, Латвія, Литва, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Польща, Швеція, Швейцарія, Ліхтенштейн, Болгарія, Чеська Республіка, Словенія, Румунія і Словаччина.

Жовтий колір бельгійське міністерство присвоїло Кіпру, Данії, Греції, Великобританії, Ісландії, Португалії і Іспанії.

Нарешті, у червону зону потрапили Фінляндія, Ірландія, Мальта і Норвегія.

За даними Worldometer, у світі виявлено 12 221 278 випадків зараження коронавірусом, з них 553 438 летальні, одужало 7 111 067 осіб.