Бельгія відправлятиме на карантин усіх приїжджих із країн з високим ризиком COVID-19

Влада Бельгії вимагатиме від усіх, хто прибуває до країни з регіонів з високим рівнем інфікування коронавірусом, обов’язкового тестування та двотижневої самоізоляції.

Таке рішення ухвалила Група менеджменту ризиків при уряді Бельгії, повідомляє The Brussels Times.

«Це означає, що люди, які повертаються з подорожі, будуть протестовані та відправлені на карантин на максимальний період у два тижні. Поки ще зрозуміло, як таке рішення буде реалізовуватися з правової точки зору та у практичній площині. Оскільки багато бельгійців виїжджають за кордон, фахівці побоюються, що вірус може знову швидко поширитися в країні, як це сталося після повернення бельгійців з відпусток у Північній Італії», - йдеться у публікації.

Статус «осіб з високим ризиком» надається, як правило, членам родин та осіб з близького кола контактів хворих на коронавірус. Їм негайно проводять тестування та відправляють на двотижневий карантин. Навіть якщо перший тест виявиться негативним, такі особи зобов’язані перебувати на карантині принаймні п’ять днів, поки їм зроблять другий тест. І тільки після того, як цей тест покаже негативний результат, особа може бути звільнена від необхідності проходження подальшого карантину.

«Протягом кількох минулих днів міністр охорони здоров’я Меггі Де Блок раз у раз наголошувала, що дуже рекомендує тим, хто повертається з подорожей, витримувати самоізоляцію - хоча немає жодних федеральних законів, які б зобов’язували людину до проходження такого карантину», - зауважили автори статті.

Вони нагадали, що у двох провінціях Іспанії, включаючи Каталонію, спостерігається новий сплеск інфікування COVID-19, і це спричинило нові обмежувальні заходи. Окрім того, посилити карантин вимушені були у столиці Португалії Лісабоні та місті Лестер у Великій Британії. А влада Швейцарії та Люксембургу просто зараз запроваджує обмеженн для запобігання новому спалаху хвороби.