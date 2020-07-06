Кількість випадків COVID-19 у Бельгії перевищила 62 тисячі

Загальна кількість інфікованих COVID-19 у Бельгії з початку пандемії перевищила 62 тисячі осіб.

Водночас показники захворюваності в країні, включаючи кількість нових випадків інфекції та завантаженість лікарень, продовжують знижуватися, інформує бельгійське видання "The Brussels Times".

«В середньому 85,1 нових людей щодня отримували позитивні тести на COVID-19 протягом минулого семиденного періоду з 25 червня до 1 липня. Цей показник знизився на 3 відсотки у порівнянні з попереднім тижнем (87,4). При цьому загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Бельгії з початку пандемії складає 62 016. Ця кількість включає активні випадки захворювання, пацієнтів, які були виписані після одужання, а також персон, які померли від коронавірусу», - йдеться у публікації.

За статистикою, яка оприлюднена Федеральним міністерством охорони здоров’я Бельгії, з діагнозом коронавірусу в бельгійських лікарнях залишаються 168 пацієнтів, 32 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

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Інформація щодо кількості померлих від хвороби не оновлялася, тож цей показник в Бельгії офіційно залишається на рівні 9 771 загиблого.

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