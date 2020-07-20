У Бельгії захворюваність на COVID-19 за тиждень зросла на 66%

У Бельгії вже другий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових випадків COVID-19. Лише протягом минулих 7 днів цей показник зріс на 66 відсотків, сягнувши у середньому 154 нових хворих на добу.

Про це у понеділок повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

"Ми помічаємо, що зараз випадки захворювання відбуваються у "кластерах" - у родині або в компаніях друзів під час невеликих заходів. Ми маємо наголосити – вірус не стає менш заразним лише тому, що ви когось знаєте багато років", - зауважив у понеділок під час пресконференції представник бельгійського медичного інституту Sciensano Бодвін Катрі.

За його словами, ще однією особливістю нового сплеску коронавірусу є те, що хвороба почала вражати переважно активних людей у віці від 20 до 50 років. За словами дослідника, ситуація, що склалася, "не є критичною", але вже зараз прийшов час для запобігання та пильності.

Станом на 20 липня у бельгійських лікарнях із коронавірусом знаходяться 145 пацієнтів. Як і раніше, від наслідків хвороби помирають у середньому дві людини на день.

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"Якщо ви відчуваєте симптоми, які можуть вказувати на коронавірус, - нежить, ломоту в усьому тілі, головний біль, втрату смаку або запаху, надмірну втому, першіння в горлі або кашель, - залишайтеся вдома. Не вважайте, що це лише застуда. Це може бути щось інше, але, виходячи з ситуації, ми маємо підозрювати COVID-19. Залишайтеся вдома, викликайте лікаря", - наголосив представник медичної установи.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 20 липня у світі зареєстровано 14 689 809 випадки коронавірусу, із них 610 007 летальних. Одужали 8 772 318 пацієнтів.

Фото: Belga