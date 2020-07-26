В Австрії за добу зафіксували 134 випадків COVID-19
Про це свідчать опубліковані у неділю вранці дані австрійського МВС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Згідно з опублікованою інформацією, найбільше нових інфікувань виявлено у Відні – 60 випадків. Далі йдуть землі Нижня Австрія та Верхня Австрія, де зафіксовано 22 та 23 випадки відповідно. Всього у республіці станом на ранок неділі нараховується 1551 активних випадків COVID-19.
Від початку пандемії у 9-мільйонній Австрії було виявлено 20 472 випадки захворювання на COVID-19, померли 712 хворих, 18 209 осіб одужали. Наразі у лікарнях знаходяться 97 пацієнтів, 15 з них – у відділеннях інтенсивної терапії.
На тлі зняття багатьох пов’язаних з COVID-19 обмежень протягом останніх тижнів в Австрії спостерігається зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом.
Реагуючи на зростання захворюваності, уряд Австрії вже прийняв рішення щодо відновлення з 24 липня обов’язкового носіння масок у закладах роздрібного продажу продуктів харчування, супермаркетах, поштових та банківських відділеннях.