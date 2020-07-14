В Австрії почали продавати ПЛР-тести на COVID-19, які можна проводити вдома

Мережа магазинів та аптек dm в Австрії розпочала продаж ПЛР-тестів на виявлення коронавірусу, які можна самому зробити вдома.

Про це заявили у dm drogerie markt, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Таким чином ми реагуємо на бажання багатьох клієнтів забезпечити низькопороговий доступ до тестів на коронавірус", - заявив керуючий директор dm Гаральд Бауер.

«Домашній» ПЛР-тест на коронавірус може купити кожен охочий, його ціна – 119 євро. Утім, продаж здійснюється тільки в інтернет-магазині dm - аби уникнути контактів з людьми, які мають підозри на COVID-19.

Тестовий набір виробництва біотехнологічної компанії Novogenia GmbH із Зальцбурга має інструкцію з використання та відповідну ємкість, куди треба помістити зразок слини. У захищеній упаковці його відправляють до лабораторії, яка повідомляє про результат в онлайні протягом 1-3 днів.

Раніше повідомлялося, що віденський стартап Horizon також розробив тест на коронавірус, який можна проводити вдома. Планується, що він буде поширюватися у магазинах мережі Bipa та в аптеках. Про його вартість поки що не повідомлялося.