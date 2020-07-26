Британія реагуватиме на загрози з боку РФ та Китаю у космосі - міністр оборони

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон у рамках нової стратегії зовнішньої політики, політики безпеки та оборони розширить свої можливості з усунення загроз від Росії й Китаю у космічному просторі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Цього тижня нам нагадали про загрозу, яку становить Росія для нашої національної безпеки, провокаційним випробуванням схожого на зброю снаряда із супутника, що ставить під загрозу мирне використання космосу", - зазначив Воллес.

Міністр додав, що Китай також становить загрозу у космосі.

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"Китай теж розробляє наступальну космічну зброю, обидві країни вдосконалюють свої можливості. Така поведінка двох країн лише підкреслює важливість перегляду політики, яку здійснює уряд Великої Британії", - додав міністр.

Як повідомлялося, у четвер, 23 липня, Велика Британія заявила, що стурбована здійсненими Росією супутниковими випробуваннями, що передбачали запуск снаряду з "характеристиками зброї".

У США заявили, що мають докази російських космічних стрільб.