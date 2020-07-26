Кількість випадків COVID-19 у Японії перевищила 30 тисяч

З початку епідемії коронавірусу кількість підтверджених випадків у Японії сягнула 30 494, включно з хворими на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 в Японії перевищила позначку в 30 тис. Про це свідчать останні дані міністерства охорони здоров'я та місцевих органів влади, які також враховують випадки зараження на борту круїзного лайнера Diamond Princess, що перебував на карантині в японській Йокогамі поблизу Токіо», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на вечір суботи, 25 липня, кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні досягла 30 494, включаючи 712 на борту Diamond Princess.

Від пневмонії, викликаної коронавірусом, за час епідемії в Японії померли 1009 осіб, у тому числі 13 жертв з лайнера.

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Попри зростання числа нових випадків зараження COVID-19, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив напередодні, що зараз ситуація не вимагає повторного введення надзвичайного стану, зауважує Сіньхуа.

Як повідомлялося, за останніми даними порталу Worldometers, у світі зафіксовано 16 млн 185 тис. 324 випадки COVID-19, у тому числі 647 тис. 515 летальних. Одужали 9 млн 901 тис. 453 особи.

Фото: АА