Латвія закликає РФ припинити брехню про окупацію Балтії 1940 року

Росія продовжує поширювати брехню про насильницьке включення Латвії, Литви та Естонії до складу СРСР 80 років тому, представляючи таке приєднання як добровільний крок.

Про це заявляє МЗС Латвії.

«Поширюючи таку знавіснілу брехню серед свого народу і міжнародного співтовариства, владні кола Російської Федерації мають якісь лише їм самим відомі внутрішньополітичні й зовнішньополітичні цілі. МЗС Латвії закликає російських колег відкинути сталінсько-брежнєвський підхід, розпочати об'єктивну оцінку відповідальності радянського режиму і відмовитися від подальших безнадійних і жахливих спроб переписати трагічні сторінки історії», - йдеться в заяві.

У ній підкреслюється, що історична правда добре відома у світі: «країни Балтії були окуповані й анексовані протизаконно, з використанням ультиматумів, військових погроз і застосуванням військової сили». У Латвії цим процесом керував сталінський прокурор, організатор репресій Андрій Вишинський. При цьому суверенну волю народу було сфальсифіковано в ході сфальшованих виборів у 1940 році. Далі почалися масові репресії проти латвійських громадян - арешти, вбивства, ув'язнення і депортації.

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«Все це стало можливим тому, що гітлерівська Німеччина і сталінський СРСР уклали злочинну оборудку - пакт Молотова - Ріббентропа, який розділив Європу на сфери впливу і спричинив Другу світову війну», - заявили у зовнішньополітичному відомстві Латвії.

Міністерство також підкреслює недоречність відсилання до Тегеранської, Ялтинської та Потсдамської конференцій, а також до Гельсінкського заключного акту, оскільки на цих форумах ніколи не обговорювалося питання про статус країн Балтії та їх юридичне існування з точки зору міжнародного права. «У сучасному міжнародному праві більшість держав світу визнають міжнародно-правову безперервність Латвійської держави», - підсумовується у заяві.

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Як повідомлялося, в четвер, 23 липня, Державний департамент США й міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою у зв'язку з 80-ю річницею так званої Декларації Веллеса 1940 року, яка стала основою політики Сполучених Штатів щодо невизнання окупації та анексії Радянським Союзом трьох країн Балтії. Сторони також заявили про застосування принципів Декларації Веллеса до політики невизнання окупації Росією українського Криму.