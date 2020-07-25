Німеччина планує ввести тестування на COVID-19 в аеропортах
Такої згоди дійшли міністри охорони здоров’я федеральних земель ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Тести будуть робити безкоштовно. Однак поки що невідомо, коли саме система (вона також діятиме у морських портах) почне працювати - ще треба облаштувати пункти збирання аналізів.
Для мандрівників з інших країн ЄС буде можливість зробити безкоштовно тест протягом 72 годин після повернення, «але не в аеропортах, а в медичних установах та лабораторіях», - заявила журналістам сенатор з питань охорони здоров’я Берліна Ділек Калайчі.
«Поточні показники зараження ще раз показують, що ми все ще перебуваємо в середині пандемії. А зростання обсягу подорожей збільшує ризик того, що більше інфікованих будуть повертатися до Німеччини», - сказав федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.
Усі, хто повертається до Німеччини з відпусток із «небезпечних країн», муситимуть заповнювати спеціальні картки с особистою інформацією, їх перевірятимуть вибірково.
До останнього часу мандрівники при поверненні до ФРН з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом мали або пред'явити негативний тест, або провести 14 днів на карантині.
Протягом останньої доби в Німеччині зафіксовано 815 нових випадків COVID-19, що є найвищим показником з 15 травня. Загалом від початку епідемії у Німеччині коронавірус підтверджено у 204 183 осіб, померли 9111.
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