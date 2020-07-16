Німеччина запобігатиме поширенню COVID-19 локальними обмеженнями

Міністри охорони здоров'я центрального уряду ФРН і 16 федеральних земель домовилися про заходи з локалізації спалахів коронавірусу з метою недопущення його подальшого розповсюдження.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Локалізовані цільові закриття невеликих комун можуть бути хорошим засобом… Рішення повинні ухвалюватися на місці відповідальними органами", - зазначили міністри.

При цьому вони визнали, що закриття великих населених пунктів, таких як Гамбург або Берліні неможливе. Якщо йдеться про спалах коронавірусу на підприємстві або в громаді, доцільно тимчасово ізолювати людей без можливості для них залишати певну територію.

"Швидше, дрібніше, точніше", - охарактеризував такий підхід керівник апарату відомства канцлера Гельге Браун. Сама Меркель підтримує його, але міністри земель, які мають великий ступінь автономії, довго чинили опір.

Саме так сталося під час виявлення понад 1400 випадків захворювання на м'ясокомбінаті у землі Північний Рейн-Вестфалія, коли довелося ввести жорсткі карантинні обмеження для сотень тисяч людей у цілому ​​регіоні.

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За даними Інституту Роберта Коха станом на 16 липня, загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 200 260, з них за останню добу інфікувалися 534 людини. Померли за весь час 9 078 людей. Одужали понад 187 тис.