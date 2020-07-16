У Бельгії вже тиждень фіксують по сотні випадків коронавірусу на добу

За даними урядових структур з охорони здоров’я, за минулі сім днів середній показник нових захворювань на COVID-19 зріс до 100 осіб на день, а загальна кількість інфікованих з початку пандемії перевищила 63 тисячі осіб.

Такі дані у четвер оприлюднило бельгійське видання VRT.

«Вперше за останні тижні середня кількість нових випадків коронавірусу в період із 6 до 12 липня зросла до 100 осіб на день, що на 12% більше, ніж у попередній семиденний період. Таке зростання кількості нових хворих спостерігається вже восьмий день поспіль. Таке зростання реєструється у більшості бельгійських провінцій, особливо тих, де є великі міста: 172 випадки у провінції Антверпен, 107 – у Західній Фландрії, 74 – в Лімбурзі, 51 – у Фламандському Брабанті, 47 – в провінції Льєж, 22 – в провінції Люксембург та 19 – в Валлонському Брабанті. Зараз в Бельгії 63 039 підтверджених випадків коронавірусу», - йдеться у публікації.

Як зазначається, хвороба вражає, переважно, активну частину населення у віці від 20 до 59 років. Протягом зазначеного семиденного періоду рівень госпіталізації знизився на 7% до 10 нових пацієнтів з COVID-19 на день. Загалом у бельгійських лікарнях за станом на 15 липня перебували 150 пацієнтів із коронавірусом, з них 27 – у відділеннях інтенсивної терапії.

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За цей же період щодня від наслідків коронавірусу в Бельгії помирали двоє людей. Кількість загиблих від COVID-19 в цій країні зросла до 9 792 осіб.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 706 323 випадки зараження коронавірусом, включаючи 587 144 летальні, одужали 8 166 478 осіб.

Фото: vrt.be