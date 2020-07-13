МОЗ Німеччини заявляє про високий ризик другої хвилі коронавірусу

Німецькі медики вважають дуже ймовірною другу хвилю епідемії та попереджають про небезпеку нехтування заходами індивідуального захисту, особливо у період відпусток.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Небезпека другої хвилі реальна… Ми не повинні почуватися в необргунтованій безпеці", - сказав міністр.

Він зауважив, що країна відносно добре дає раду у цій ситуації, та локальні спалахи захворюваності засвідчили, як легко вірус може поширюватися за певних умов. Крім того, наразі чимало німців відпочивають в інших країнах, де ситуація не настільки стабільна, а у відпустці люди забувають про обережність.

Шпан закликав не ставити під загрозу те, що було досягнуто, та дотримуватися дистанції, гігієнічних заходів, носити маски.

Водночас, президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер зазначив, що "якщо дати вірусу можливість поширюватися, він буде це робити", про що свідчать приклади таких країн, як Ізраїль та Південна Корея.

Професор нагадав, що понад мільйон нових випадків було зареєстровано всього за п’ять днів.

За даними RKI, до 13 липня в Німеччині загалом було зафіксовано близько 198 963 випадків коронавірусу, у тому числі 159 за останню добу. Померло 9 064 людей, "активно хворими" вважаються наразі близько 5 тисяч осіб, решта одужали.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 13 058 349 випадків коронавірусу, зокрема 571 984 летальні, одужало 7 605 053 особи.