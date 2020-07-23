США захищатимуть безпеку громадян та економіки від загроз Китаю – Держдеп

Сполучені Штати не обмежаться закриттям Генерального консульства Китаю в Г'юстоні та вживатимуть додаткових кроків, щоби захистити безпеку американців та національної економіки.

Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео, перебуваючи з візитом у Данії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вживатимемо заходів на захист американського народу, нашої національної безпеки, а також нашої економіки та робочих місць. Ці кроки, як ви бачите, здійснюються президентом Трампом, і ми продовжимо зусилля на цьому напрямі", - зауважив глава Держдепу на прохання прокоментувати рішення Вашингтона припинити роботу консульства Китаю в Г'юстоні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу речниця Державного департаменту США Морган Ортагус заявила, що закриття китайської консульської установи пов'язане із "захистом американської інтелектуальної власності та приватної інформації американців".

Зі свого боку, в МЗС Китаю підтвердили вимогу американської влади вивезти всіх китайських співробітників до 24 липня.

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У цьому зв'язку в Пекіні звинуватили Вашингтон у нагнітанні в Америці наклепів і ненависті проти Китаю та навіть фізичної загрози для співробітників китайського посольства в США. Зокрема, офіційна представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила про можливість підриву та вбивств у китайському посольстві.