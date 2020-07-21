США ввели нові санкції проти Китаю

США ввели нові санкції проти Китаю

Укрінформ
Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові обмежувальні заходи проти 11 китайських компаній через їхню причетність до серйозних порушень прав етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі (XUAR).

Про це повідомляє AP.

«Влада США ввела торговельні санкції проти 11 компаній, які причетні до порушень прав людини у китайському північно-західному Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїм рішення Вашингтон намагається збільшити тиск на Пекін та Комуністичну партію відмовитися від масових затримань, примусової праці та інших порушень щодо мусульманських меншин (уйгурів) у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі.

Як повідомлялося, 9 липня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявив про запровадження санкцій проти однієї з держустанов Китаю, а також високопоставлених чиновників, які також є керівниками Компартії Китаю. Обмежувальні заходи були введені у зв'язку з серйозними порушеннями прав етнічних меншин (уйгурів) у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі.

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13 липня влада Китаю запровадила санкції проти низки американських політиків й однієї установи у відповідь на запроваджені США обмежувальні заходи проти уряду Китаю.

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