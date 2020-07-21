США ввели нові санкції проти Китаю

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові обмежувальні заходи проти 11 китайських компаній через їхню причетність до серйозних порушень прав етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі (XUAR).

Про це повідомляє AP.

«Влада США ввела торговельні санкції проти 11 компаній, які причетні до порушень прав людини у китайському північно-західному Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїм рішення Вашингтон намагається збільшити тиск на Пекін та Комуністичну партію відмовитися від масових затримань, примусової праці та інших порушень щодо мусульманських меншин (уйгурів) у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі.

Як повідомлялося, 9 липня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявив про запровадження санкцій проти однієї з держустанов Китаю, а також високопоставлених чиновників, які також є керівниками Компартії Китаю. Обмежувальні заходи були введені у зв'язку з серйозними порушеннями прав етнічних меншин (уйгурів) у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі.

13 липня влада Китаю запровадила санкції проти низки американських політиків й однієї установи у відповідь на запроваджені США обмежувальні заходи проти уряду Китаю.