США ввели нові санкції проти Кадирова та його сім’ї

США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова, його дружини та доньок через участь глави Чеченської республіки РФ у "численних серйозних порушеннях прав людини".

Про це йдеться у повідомленні держсекретаря США Майка Помпео на сайті Держдепу.

"Сьогодні Державний департамент публічно накладає санкції на Рамзана Кадирова, главу Чеченської республіки Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Департамент має достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, включаючи тортури та позасудові вбивства.

Йдеться про візові санкції, які також стосуються дружини Кадирова Медні та його дочок Айшат і Каріни (Хадіжат). Відтепер в’їзд до США їм заборонений.