У ПАРЄ вимагають, аби влада Росії захистила журналістку, якій погрожував Кадиров

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали керівництво РФ гарантувати безпеку журналістці «Новой газеты» Олені Милашиній, на адресу якої надійшли погрози з боку президента Чечні Рамзана Кадирова.

Про це власного кореспондента Укрінформу повідомили у Департаменті комунікацій РЄ.

«Стефан Шеннах (Австрія) – головний доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи щодо свобод медіа та захисту журналістів, а також Франк Швабе (Німеччина) – доповідач з проблематики необхідності продовження відновлення прав людини та верховенства права на Північному Кавказі – сьогодні висловили глибоке занепокоєння щодо погроз, висловлених 13 квітня президентом Чечні Рамзаном Кадировим на адресу журналістки «Новой газеты» Олени Милашиної», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Милашина написала статтю про порушення прав людини у Чечні, у якій розкритикувала дії Кадирова у контексті рішень про заходи боротьбі із пандемією коронавірусу. Зокрема, йдеться про те, що особи, які повідомляють про симптоми COVID-19, у Чечні оголошуються терористами.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз закликав владу Росії провести ретельне розслідування щодо погроз з боку владних структур у Чечні на адресу російських журналістів та забезпечити захист представникам ЗМІ.

Крім того, раніше омбудсмени ФРН і Франції закликали РФ відреагувати на погрози смертю з боку чеченського керівництва на адресу журналістки Олени Милашиної.

Президент Чеченської Республіки Росії Рамзан Кадиров 13 квітня розмістив на платформі Instagram відеоролик, в якому погрожує журналістці Милашиній, закликаючи російську розвідку «зупинити цих нелюдів».