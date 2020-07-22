Держдеп назвав причини закриття консульства Китаю у Х’юстоні
Про це у середу заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє AFP.
«Ми наказали закрити генеральне консульство КНР у Х’юстоні для захисту американської інтелектуальної власності й приватної інформації американців», - сказала вона.
Ортагус стверджує, що Китай роками здійснює незаконні операції впливу та масштабне незаконне шпигунство.
«Чиновники КНР втручалися в нашу внутрішню політику, викрадали американську інтелектуальну власність, примушували наших бізнесменів та погрожували китайсько-американським родинам, які живуть у Китаї», - наголосила вона.
Як повідомлялося, раніше МЗС Китаю заявило, що Вашингтон дав Пекіну 72 години на те, аби закрити своє генеральне консульство у Х’юстоні, штат Техас.
За даними ЗМІ, у будівлі китайського консульства спалювали документи перед виселенням. Однак наразі невідомо, чи підпал документів пов'язаний із рішення американської влади.
Фото: Drew Angerer/Getty Images