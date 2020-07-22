Держдеп назвав причини закриття консульства Китаю у Х’юстоні

Мета закриття китайського генерального консульства у Х’юстоні полягає у захисті інтелектуальної власності й приватної інформації Сполучених Штатів.

Про це у середу заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє AFP.

«Ми наказали закрити генеральне консульство КНР у Х’юстоні для захисту американської інтелектуальної власності й приватної інформації американців», - сказала вона.

Ортагус стверджує, що Китай роками здійснює незаконні операції впливу та масштабне незаконне шпигунство.

«Чиновники КНР втручалися в нашу внутрішню політику, викрадали американську інтелектуальну власність, примушували наших бізнесменів та погрожували китайсько-американським родинам, які живуть у Китаї», - наголосила вона.

Як повідомлялося, раніше МЗС Китаю заявило, що Вашингтон дав Пекіну 72 години на те, аби закрити своє генеральне консульство у Х’юстоні, штат Техас.

За даними ЗМІ, у будівлі китайського консульства спалювали документи перед виселенням. Однак наразі невідомо, чи підпал документів пов'язаний із рішення американської влади.

Фото: Drew Angerer/Getty Images