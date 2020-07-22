Громадські активісти Латвії провели флешмоб на підтримку російського історика Дмитрієва

Представники української громади та латиські активісти, друзі України, взяли участь у флешмобі #UkraineStandWithDmitriev на підтримку російського історика, правозахисника Юрія Дмитрієва, якого в РФ засудили за політично вмотивованою справою до 3,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша компанія регулярно збирається в Ризі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів в Росії. Але сьогодні бачимо випадок, коли російська влада розправляється і над своїми громадянами, самими принциповими з них та дошкульними для Кремля. Доля Юрія Дмитрієва – яскравий приклад цього", - сказала Тетяна Лазда, керівник латвійського Товариства підтримки України.

Громадські активісти Латвії взяли участь у флешмобі #UkraineStandWithDmitriev / Фото: Олег Кудрін. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що вирок російському історику Юрію Дмитрієву безпосередньо стосується й України, є війною з правдою про історію України у складі СРСР.

Керівника карельського відділення правозахисної організації "Меморіал", російського історика Юрія Дмитрієва 22 липня засудили до 3,5 років колонії у справі про нібито насильницькі дії сексуального характеру щодо прийомної дочки.

Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року за анонімним доносом й обвинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, його визнали його політичним в'язнем. На підтримку Дмитрієва писали листи нобелівські лауреати, російські діячі культури, іноземні вчені.

У квітні 2018 року правозахисника визнали невинуватим, але пізніше знову заарештували за рішенням апеляційного суду.

"Меморіал" вважає справу Дмитрієва політичною: він у 1997 році знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР в лісовому урочищі Сандармох, де було розстріляно багато українців, в тому числі діячів "українського відродження", а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії.

Дмитрієв також є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій в Карелії у період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу, злочинів ГУЛАГу.