Громадські активісти Латвії провели флешмоб на підтримку російського історика Дмитрієва

Громадські активісти Латвії провели флешмоб на підтримку російського історика Дмитрієва

Фото
Укрінформ
Представники української громади та латиські активісти, друзі України, взяли участь у флешмобі #UkraineStandWithDmitriev на підтримку російського історика, правозахисника Юрія Дмитрієва, якого в РФ засудили за політично вмотивованою справою до 3,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша компанія регулярно збирається в Ризі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів в Росії. Але сьогодні бачимо випадок, коли російська влада розправляється і над своїми громадянами, самими принциповими з них та дошкульними для Кремля. Доля Юрія Дмитрієва – яскравий приклад цього", - сказала Тетяна Лазда, керівник латвійського Товариства підтримки України.

Громадські активісти Латвії взяли участь у флешмобі #UkraineStandWithDmitriev / Фото: Олег Кудрін. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що вирок російському історику Юрію Дмитрієву безпосередньо стосується й України, є війною з правдою про історію України у складі СРСР.

Керівника карельського відділення правозахисної організації "Меморіал", російського історика Юрія Дмитрієва 22 липня засудили до 3,5 років колонії у справі про нібито насильницькі дії сексуального характеру щодо прийомної дочки.

Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року за анонімним доносом й обвинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, його визнали його політичним в'язнем. На підтримку Дмитрієва писали листи нобелівські лауреати, російські діячі культури, іноземні вчені.

У квітні 2018 року правозахисника визнали невинуватим, але пізніше знову заарештували за рішенням апеляційного суду.

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"Меморіал" вважає справу Дмитрієва політичною: він у 1997 році знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР в лісовому урочищі Сандармох, де було розстріляно багато українців, в тому числі діячів "українського відродження", а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії.

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Дмитрієв також є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій в Карелії у період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу, злочинів ГУЛАГу.

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