Палата представників США ухвалила законопроєкт із санкціями проти Nord Stream 2

Нижня палата Конгресу США переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт щодо фінансування потреб оборони наступного року, який передбачає санкції проти російського "Північного потоку - 2", а також другої нитки "Турецького потоку".

Голосування відбулося в вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.

За проєкт закону проголосувало 295 конгресменів, у тому числі представників Республіканської партії, проти висловилися 125 законодавців. Загальний оборонний бюджет США передбачений законопроєктом у 2021 фінансовому році, становить $740,5 мільярдів.

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Документ серед іншого містить вимоги щодо скасування назв американських військових баз, які отримали імена конфедератів, що було прийнято на хвилі масових протестів у США проти расової дискримінації. Президент Трамп виступав проти таких вимог і обіцяв ветувати документ, якщо він надійде йому на підпис у такому вигляді. Однак голосування у вівторок в Палаті представників підтвердило настрої законодавців подолати вето президента.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок конгресмен-респубілканець Світ Вормак повідомив, що перед загальним голосуванням оборонного бюджету США на 2021 рік Палата представників схвалила поправку з новими санкціями проти компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2" та "Турецького потоку".