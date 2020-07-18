Штати готуються ввести санкції проти Туреччини за купівлю С-400 у Росії

Члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських систем ПРО С-400 всупереч принципам НАТО та закликів союзників, у тому числі США.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю на сторінці одного з авторів законопроєкту, конгресмена Адама Кінзінгера.

"Туреччина проігнорувала попередження членів НАТО про недопустимість угоди щодо закупівлі озброєнь в Росії та прийняла першу партію систем протиракетної оборони російського виробництва С-400. Ми маємо чітко наголосити, що не сприймаємо таких дій (з боку Туреччини – ред.), і це матиме серйозні наслідки", - підкреслив конгресмен-республіканець.

Інша авторка законопроєкту, конгресвумен від Демократичної партії Ебігейл Спанбергер, зі свого боку наголосила, що дії Туреччини є "несумісними з безпекою США та інтересами союзників по НАТО".

Сам законопроєкт, зареєстрований під номером H.R.7639.

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Нагадаємо: Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.