Штати готуються ввести санкції проти Туреччини за купівлю С-400 у Росії
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю на сторінці одного з авторів законопроєкту, конгресмена Адама Кінзінгера.
"Туреччина проігнорувала попередження членів НАТО про недопустимість угоди щодо закупівлі озброєнь в Росії та прийняла першу партію систем протиракетної оборони російського виробництва С-400. Ми маємо чітко наголосити, що не сприймаємо таких дій (з боку Туреччини – ред.), і це матиме серйозні наслідки", - підкреслив конгресмен-республіканець.
Інша авторка законопроєкту, конгресвумен від Демократичної партії Ебігейл Спанбергер, зі свого боку наголосила, що дії Туреччини є "несумісними з безпекою США та інтересами союзників по НАТО".
Сам законопроєкт, зареєстрований під номером H.R.7639.
Нагадаємо: Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.