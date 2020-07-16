У Туреччині німецького журналіста засудили до трьох років ув’язнення

Суд Стамбула 16 липня виніс обвинувальний вердикт кореспонденту німецького видання Welt Денізу Юджелю, якому закидають пропаганду забороненої у Туреччині Робочої партії Курдистану.

Про це повідомляє Welt.

«Автор Welt Деніз Юджель засуджений судом у Стамбулі до двох років, дев'яти місяців і 22 днів ув'язнення за пропаганду забороненої курдської Робочої партії PKK. Водночас Юджель виправданий за звинуваченням у пропаганді руху Фетхуллаха Гюлена та звинуваченням у крамолі», - йдеться у повідомленні.

Прокурор вимагав 16 років ув’язнення.

При цьому суд призначив два додаткових розслідування: за ображання президента Туреччини у статтях журналіста і за зневагу до держави та її органів.

Вирок поки не набув чинності, адже ухвалено його було за відсутності Юджеля. Затриманий в 2017 році в Туреччині, де він працював у той момент, німецький громадянин з турецькими коріннями зміг повернутися до ФРН через рік.

Сам Юджель назвав оголошений вирок «політичним».

У «Репортерах без кордонів» зазначили, що переслідування критичних журналістів у Туреччині триває невпинно, наразі в турецьких в'язницях перебуває близько 100 представників медіа - більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Там також заявили, що вирок не дозволяє повернутися до нормальних відносин між Берліном і Анкарою, і закликали уряд Німеччини «твердо закликати уряд Туреччини дотримуватися Європейської конвенції про права людини».

У МЗС ФРН назвали вирок «абсолютно неправильним сигналом», який демонструє «суттєві відмінності у захисті свободи преси та свободи висловлення поглядів» у двох країнах. У МЗС нагадали про інших громадян Німеччини, які перебувають під вартою в Туреччині за незрозумілими обвинуваченнями. «Ми хочемо, щоб усі ці випадки були вирішені. Поки цього не станеться, це буде заважати нормалізації відносин між Туреччиною і Німеччиною та Європейським Союзом загалом», - підкреслили в МЗС.

Арешт Юджеля викликав масові акції на його підтримку в Німеччині.