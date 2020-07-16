StopFake закликав захистити журналістку "Заборони" від тиску

Волонтерський інтернет-проєкт, матеріал про який писала «Заборона», долучився до громадських організацій, які закликали захистити співзасновницю інтернет-ЗМІ від тиску.

Про це йдеться у спільному зверненні, яке 15 липня оприлюднив StopFake.

«Ми, організації та медіа, в тому числі — учасники Медіаруху, категорично засуджуємо тиск та погрози життю головній редакторці видання «Заборона» Катерині Сергацковій. Ми також глибоко вражені інформацією про те, що журналістка змушена була покинути Київ внаслідок цього тиску і погроз, в тому числі, з боку праворадикалів, а також масового булінгу в соцмережах», — йдеться в заяві.

Читайте також: Human Rights Watch закликає Україну розслідувати погрози журналістці

Автори заяви назвали «надзвичайно обурливим» ту обставину, що тиск на Сергацкову почався після того, як її колишній колега оприлюднив допис про неї, розмістивши фото журналістки з її малолітнім сином. Саме цей допис вони вважають поштовхом до цькування.

«Якість журналістських матеріалів та порушення журналістських стандартів мають бути предметом ґрунтовної професійної дискусії, за участі організацій саморегулювання, таких як Комісія журналістської етики, Незалежна медійна рада. Але у жодному разі не може слугувати підставою для закликів до розправи, погроз смертю і не має ставати причиною для переслідування чи припинення роботи журналістів», — вважають підписанти.

Громадські організації закликали правоохоронців «втрутитися в ситуацію та захистити журналістку та її родину».

Нагадаємо: журналістка Катерина Сергацкова, співзасновниця інтернет-ЗМІ "Заборона", отримувала повідомлення з погрозами розправи у Facebook, де розмістили її особисті дані, зокрема домашню адресу, фото її будинку та світлини п’ятирічного сина.

Видання «Детектор Медіа» пояснює, що «Заборона» Сергацкової опублікувала матеріал про фактчекінговий проєкт StopFake, в якому припускала зв’язки цієї організації з ультраправими.

Видання Independent повідомило, що журналістка разом з родиною 13 липня залишила Київ, відчуваючи небезпеку для свого життя.