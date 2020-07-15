Фігуранти розслідування про російські телеграм-канали атакують його авторку – ЗМІ

Фігуранти резонансного розслідування про вплив телеграм-каналів на рішення депутатів партії “Слуга народу” атакують його авторку – журналістку Любов Величко.

Про це повідомляє інтернет-видання Texty.org.ua, яке разом з іншими двома медіаплатформами опублікувало 13 липня це журналістське розслідування.

Зокрема, авторка дослідження проаналізувала понад 10 тисяч повідомлень у п’яти найулюбленіших телеграм-каналах депутатів із фракції “Слуга народу”: “Легитимный”, “Резидент”, “Темный рыцарь”, “Макс Бужанский” та “Dubinsky.pro”.

Контент-аналіз цих повідомлень засвідчив, що ознаки адміністрування з Російської Федерації є у двох досліджуваних телеграм-каналах: “Резидент” та “Легитимный”. Вони, зокрема, пишуть про президента РФ Володимира Путіна та про Кремль лише в нейтральному або позитивному ключі, називають російсько-українську війну “громадянською війною”, а терористичні організації “Л\ДНР” – “невизнаними республіками”.

Наступного дня після публікації кожен із цих телеграм-каналів присвятив по чотири новини, в яких вони за допомогою вигаданих фейків намагаються переконати читачів у тому, що не адмініструються з РФ.

Інформаційно підтримати “Резидент” та “Легитимный” за допомогою вкидання фейків вирішили інші ТГ-канали, про які жодним словом не згадується в розслідуванні: “ЗеРада”, “Klymenko Time”, “Женщина с косой”, “Картель”, “Наглый” Наблюдатель”, “Тень на плетень”.

На думку Величко, ці телеграм-канали включилися в інформаційне протистояння тому, що, вочевидь, також адмініструються з РФ.

“Після публікації розслідування на мою фейсбук сторінку була здійснена атака від реальних та фейкових користувачів. Ці коментатори протягом доби обливали мене нецензурною лайкою та погрожували мене знайти й покарати за такі розслідування. Паралельно в особисті повідомлення я отримувала погрози та прокльони, які були направлені на те, щоб я більше не писала на теми, пов'язані з глибинною війною РФ проти України”, – повідомила Величко.

Зазначається, що дружина проросійського блогера Анатолія Шарія Ольга Шарій також взяла участь у цькуванні. Вона опублікувала відео на своєму ютуб-каналі, обзиваючи авторку розслідування лайливими словами.

“Я розумію, що моя робота дуже невигідна російським спецслужбам. І я розумію, що вони пильно стежать за мною в розрізі моєї роботи над подібними темами. І тому тиснуть на мене, обливаючи брехнею та фейками. Але я буду працювати й далі, бо я люблю Україну”, – заявила Величко.