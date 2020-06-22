У ЧЕСНО назвали найбільшого донора “Партії Шарія”

Про це інформує громадський рух "ЧЕСНО".

"Найбільшим донором “Партії Шарія” у 1 кварталі стала ГО “Партія Шарія”. Загалом однойменна ГО перерахувала на центральний рахунок партії 430 тисяч гривень. Створеною у вересні 2019 року ГО керує Іван Мамчур, шостий номер у списку партії до парламенту. Сам Мамчур позиціонує себе як CEO партії (англ. Chief Executive Officer — найвища виконавча посада у компанії — ред.), однак офіційно зарплатні там не отримує, а навпаки фінансує партію через свою ГО", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, Мамчур є одним з найбільших донорів (після громадських організацій), адже оплатив для партії рекламу в соцмережах на 124 тисячі гривень, що “Партія Шарія” внесла у звіти як спонсорський внесок.

Ще 306 тисяч гривень на центральний рахунок партії перерахувала ГО “Право на правду”. Таку ж назву має і зареєстроване на партію друковане видання (партійна газета).

"Судячи зі всього, ГО створили саме для роботи в інтересах партії, адже зареєстрована наприкінці січня 2020 року, вже на початку лютого ГО почала фінансувати “Партію Шарія”. Співзасновником і керівником ГО є одесит Олег Миколайович Нагаткін", - додали у ЧЕСНО.

У реєстрах Нагаткін вказаний як керівник понад 30 підприємств, більшість з яких припинили свою діяльність.

Як зазначили у ЧЕСНО, використання громадських організацій для фінансування партій не є чимось новим і формально, у тому що ГО фінансує партію немає жодного порушення.

"Закон забороняє фінансувати партії благодійним і релігійним організаціям, однак ця заборона не поширюється на ГО, які також є неприбутковими організаціями. Деякі партії цим активно користуються, адже це дозволяє не показувати реального донора чи донорів", - додає Рух ЧЕСНО.

Як повідомлялося, 14 травня «Партія Шарія» подала позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою виплатити їй понад 3 мільйони гривень з державного бюджету України.