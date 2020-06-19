Нацкорпус приніс труну під офіс "Партії Шарія"
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Укрінформ
У Миколаєві члени обласного осередку політичної партії "Національний Корпус" принесли під офіс «Партії Шарія» імпровізовану труну з портретом лідера цієї політсили.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представники Нацкорпусу намагалися поспілкуватися з керівництвом «Партії Шарія» і передати, за їх словами, "майно у вигляді труни з червоними кульками".
Між працівницею офісу і представниками Нацкорпусу час від часу відбувалися словесні перепалки.
Коли занести труну в офіс не вдалося, учасники акції залишили її біля входу і розійшлися.
За акцією слідкувала поліція. Обійшлося все мирно, без силового протистояння.
Як повідомлялося, 17 червня у Києві під Офісом Президента проводили свої акції прибічники блогера Анатолія Шарія і противники діяльності "партії Шарія". Поліцейські під час цих акцій затримали 15 осіб.