Нацкорпус приніс труну під офіс "Партії Шарія"

У Миколаєві члени обласного осередку політичної партії "Національний Корпус" принесли під офіс «Партії Шарія» імпровізовану труну з портретом лідера цієї політсили.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представники Нацкорпусу намагалися поспілкуватися з керівництвом «Партії Шарія» і передати, за їх словами, "майно у вигляді труни з червоними кульками".

Між працівницею офісу і представниками Нацкорпусу час від часу відбувалися словесні перепалки.

Коли занести труну в офіс не вдалося, учасники акції залишили її біля входу і розійшлися.

За акцією слідкувала поліція. Обійшлося все мирно, без силового протистояння.

Як повідомлялося, 17 червня у Києві під Офісом Президента проводили свої акції прибічники блогера Анатолія Шарія і противники діяльності "партії Шарія". Поліцейські під час цих акцій затримали 15 осіб.