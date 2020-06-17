На Банковій поліція затримала 15 учасників мітингів "за" та "проти" Шарія

Поліцейські під час акцій під Офісом Президента прибічників блогера Анатолія Шарія і їх противників затримали 15 осіб.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції міста Києва Оксана Тищенко.

«Так, вже 15 осіб затримано (під час акцій під ОП – ред.) і доставлено до Печерського управління поліції», - зазначила Тищенко.

Як повідомлялося, у середу вранц під ОП відбулися акції "партії Шарія" та її противників, серед яких були представники «Демократичної сокири» і «Руху ветеранів України».

Згодом у столичній поліції повідомили, що було затримано кількох осіб у ході акцій у центрі Києва.

З-під ОП прибічники Шарія вирушили до будівлі Міністерства внутрішніх справ, де коротко виступили. Звідти вони пішли до будинку Президента Володимира Зеленського. Там учасники акції вигукували «Вова, виходь», «Це не наш Президент» та ін.

Глава держави до них не вийшов.

Наразі прибічники Шарія почали розходитися.

Сутичок під МВС і будинком Зеленського не було.

Раніше організатори акції прибічників Шарія заявляли, що її метою є домогтися реакції керівництва країни на "численні побиття журналістів".