На Банковій - акції прихильників і противників Шарія

Під Офісом Президента сьогодні свої акції проводять прибічники блогера Анатолія Шарія і противники діяльності "партії Шарія".

Серед останніх - представники «Демократичної сокири» і «Руху ветеранів України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі площа перед ОП заповнена людьми. Правоохоронці перевіряють речі тих, хто хоче пройти під будівлю.

Акції прихильників і противників Шарія на Банковій / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Раніше біля входу на територію ОП зібрались активісти, одягнені у медичні халати із надписами «Психлікарня №6», які тримали у руках таблички із надписами «Психіатрична допомога: лікуємо Шизарія».

Прибічники Шарія вигукують, серед іншого, російською мовою «Вінниця – це не міста Порошенка і Гройсмана», «Зеленський – не мій Президент» тощо.

Вони також закликають поліцейських «відсунути подалі» учасників акції протесту проти діяльності "партії Шарія", які їх оточили, і скандують російською: «Поліція, працюй».

Натомість їхні опоненти скандували українською «Ганьба».

Сутичок між учасниками цих двох акцій не відбувається.

Раніше організатори акції прибічників Шарія заявляли, що її метою є домогтися реакції керівництва країни на "численні побиття журналістів".

Як повідомлялося, 15 червня під Шевченківським районним судом Києва, де керівнику громадської організації «Небайдужі» та блогеру Сергію Стерненку обирали запобіжний захід, сталися сутички між активістами та прибічниками блогера Анатолія Шарія.

Зокрма, видання «Шарий.net» написало про напад на своїх працівників і заявило, що поліція вивела їх за територію суду «без пояснення причин».

Крім того, за їх словами, коли суд 12 червня обирав запобіжний захід Стерненку, активісти нібито побили одного працівника «Шарий.net», а іншому – заважали знімати та вибили телефон з рук. Раніше, 11 червня, біля будівлі СБУ, де Стерненку вручили підозру, активісти теж нібито напали на працівників «Шарій.нет».