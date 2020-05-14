Партія Шарія хоче через суд стягнути з бюджету 3,2 мільйона на свою діяльність

Партія Шарія хоче через суд домогтися стягнення з Держбюджету 3, 2 мільйона гривень на фінансування своєї діяльності.

Відповідний позов від політсили до Національного агентства з питань запобігання корупції надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, повідомляє пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов політичної партії Шарія до Національного агентства з питань запобігання корупції. Позивач просить суд стягнути з Державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія в розмірі понад 3,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед інших вимог політсили - визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку позивача, полягає в нездійсненні розподілу коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій за минулий рік на користь вказаної партії.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах набрали більше 2% голосів. Партія Шарія на виборах до Ради у 2019 році набрала 2,23%.

Однак згодом Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою скасувати держфінансування партій, які не подолали на виборах 5-відсотковий бар'єр, і парламент підтримав цю ініціативу.