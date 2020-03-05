Співзасновник Work.ua заявив про неприйнятність співпраці з Партією Шарія

Портал вакансій Work.ua відмовляється надалі розміщувати оголошення від Партії Шарія.

Про це у Facebook повідомив співзасновник компанії Work.ua Артур Міхно.

«Я готовий говорити з ворогом, але не хочу потискати йому руки. Я готовий приймати різні точки зору, але залишаю і собі право мати власну. І залишаю право собі і своїй компанії не допомагати і не співпрацювати сьогодні з тими, хто на мою думку хоче мого знищення у майбутньому», - написав Міхно.

Він додав, що проводити червоні лінії завжди непросто, адже є багато нюансів - але потрібно.

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«Червоні лінії допомагають не знищити себе у внутрішніх компромісах толерантності. Допомагають залишатися живою людиною зі своїми цінностями, в тому числі у спробі будувати демократичне майбутнє», - наголосив Міхно.