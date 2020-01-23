У Херсоні горів офіс партії Шарія
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Вчора, 22 січня, близько 23:50 в “Єдиний центр 102” поліції Херсонщини зателефонував черговий служби з надзвичайних ситуацій. Працівник ДСНС повідомив, що в Херсоні по вул. Університетській горить приміщення офісу однієї з політичних партій... Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею “Умисне знищення або пошкодження майна”, - йдеться у повідомленні.
Інформують, що працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу і ніхто з громадян не постраждав (офіс розміщений на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку).
Під час огляду поліцейські встановили, що приміщення підпалили навмисно. Наразі встановлено, що зловмисник розбив вікно та закинув всередину кімнати скляну пляшку із легкозаймистою речовиною.
Вилучені речові докази, які спрямовані на дослідження.
Сайт Шарій.нет повідомляє, що пожежа сталася у штабі партії Шарія.