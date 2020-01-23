У Херсоні горів офіс партії Шарія

У Херсоні цієї ночі сталася пожежа в офісі однієї з політичних партій; правоохоронці вважають, що це був підпал.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Вчора, 22 січня, близько 23:50 в “Єдиний центр 102” поліції Херсонщини зателефонував черговий служби з надзвичайних ситуацій. Працівник ДСНС повідомив, що в Херсоні по вул. Університетській горить приміщення офісу однієї з політичних партій... Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею “Умисне знищення або пошкодження майна”, - йдеться у повідомленні.

Інформують, що працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу і ніхто з громадян не постраждав (офіс розміщений на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку).

Під час огляду поліцейські встановили, що приміщення підпалили навмисно. Наразі встановлено, що зловмисник розбив вікно та закинув всередину кімнати скляну пляшку із легкозаймистою речовиною.

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Вилучені речові докази, які спрямовані на дослідження.

Сайт Шарій.нет повідомляє, що пожежа сталася у штабі партії Шарія.