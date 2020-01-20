У Дніпрі горів студентський гуртожиток

У Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула вранці у понеділок у гуртожитку вищого навчального закладу по проспекту Богдана Хмельницького Шевченківського району.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«Рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно мешканців кімнати. Загальна площа пожежі становила 15 кв. метрів», - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі горів гуртожиток/Фото: ДСНС

Зазначається, що на час виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилось 86 осіб та 1 особа персоналу, які вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС.

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Пожежу локалізовано о 7.32 та ліквідовано о 7.43.

Загиблих та постраждалих немає.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що пожежа сталася в гуртожитку медичного коледжу.

Фото: ДСНС