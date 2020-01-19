На Троєщині горіла багатоповерхівка

У Києві в одній з квартир на 4-му поверсі багатоповерхівки на вул. Каштанова, 15А сталася пожежа, врятовано жінку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у м.Києві у Facebook.

"Займання сталось у 3-кімнатній квартирі, спостерігалось сильне задимлення. О 12:28 пожежу локалізували на площі 65 кв. м, а о 12:46 – ліквідували. Під час гасіння вогнеборці врятували мешканку квартири, жінка 1940 р. н. перебувала в загальному коридорі біля ліфта, рятувальники винесли її з будинку та передали працівникам медичної служби", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причини займання встановить слідство.