У будинку для літніх людей в Чехії сталася пожежа, восьмеро загиблих

У Чехії на кордоні з Німеччиною в результаті пожежі в будинку для літніх людей загинули 8 людей, ще близько 30 отримали поранення.

Про це повідомляє Herald Sun.

«Щонайменше вісім людей загинули в результаті пожежі в будинку для людей з обмеженими можливостями у Чеській Республіці на кордоні з Німеччиною», - йдеться в повідомленні.

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Близько трьох десятків людей отримали поранення, деякі з них серйозно поранені, сказав прессекретар служби екстреної допомоги.

Вогонь спалахнув у будинку для літніх людей в невеликому містечку Vejprty незабаром після 6 ранку. Причина пожежі встановлюється.