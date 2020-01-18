В Австралії через попіл від пожеж загинули сотні тисяч риб

В австралійському штаті Новий Південний Вельс дощі змили попіл та осад від лісових пожеж у річку Маклей, у результаті загинули сотні тисяч риб.

Про це повідомляє The Guardian.

«Сотні тисяч місцевих риб загинули у північному Новому Південному Вельсі після того, як дощі змили попіл і осад від лісових пожеж у річку Маклей», - йдеться у повідомленні.

Частини річки Маклей, яку так вподобали рибалки, перетворилися на те, що місцеві жителі характеризували як «змішані зі шмарклями відходи».

За словами екологів, наслідки загибелі риби можуть даватися взнаки протягом десятиліть, оскільки сильно постраждали такі види риб-довгожителів, як австралійський окунь.

Риба загинула, найімовірніше, від нестачі кисню. Потрапляння у воду попелу сприяє розмноженню бактерій, які виводять із води кисень, після чого вона стає каламутною.

Нагадаємо, австралійські пожежі знищили вже понад мільярд тварин. Вогонь зруйнував більше як 1,2 тисячі будинків і випалив мільйони гектарів землі.

16 січня в Австралії нарешті почалися сильні дощі, які допомагають гасити пожежі.

Фото: The Guardian