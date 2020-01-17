В Австралії другий день йдуть дощі, які допомагають гасити лісові пожежі

В Австралії уже два дні поспіль ідуть сильні дощі, які допомагають гасити численні пожежі, що тривають вже місяць.

Про це повідомляє AFP.

«Сильний дощ уже другий день накриває східну частину Австралії і цим самим допомагає гасити масштабні лісові пожежі, які вирують вже місяць. Проте десятки епіцентрів вогню й далі існують», - йдеться в повідомленні.

Жителі Австралії щиро тішаться, що нарешті опади допомагають в гасінні пожеж. Вони сподіваються, що дощі йтимуть ще декілька днів. Синоптики прогнозують, що на вихідних пройдуть дощі в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія.

Як повідомлялося, австралійські пожежі знищили уже понад 1 мільярд тварин. Вогонь зруйнував понад 1,2 тисяч будинків і випалив мільйони гектарів землі.

Фото: AA