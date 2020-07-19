У Таїланді спалахнули антиурядові протести

У столиці Таїланду Бангкоку у суботу відбулася масштабна антиурядова акція, однією з вимог демонстрантів було прийняття нової конституції в країні.

Про це повідомляє Anadolu.

"Тисячі людей вийшли на вулиці Бангкоку у суботу, з вимогою прийняти нову конституцію на антиурядовій акції", - йдеться у повідомленні.

Протести були організовані групою "Вільна молодь", демонстранти зібралися, щоб висловити опозицію до політики уряду Прают Чан-о-Ча.

Суботня акція стала першою великою політичною демонстрацією після закінчення більшості обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

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"Мітинг був організований для задоволення трьох вимог: розпуску парламенту, прийняття нової конституції та припинення офіційних та судових утисків критиків уряду", - сказано в повідомленні організаторів акції.

Фото: Holger Grafen