У Таїланді спалахнули антиурядові протести
Укрінформ
У столиці Таїланду Бангкоку у суботу відбулася масштабна антиурядова акція, однією з вимог демонстрантів було прийняття нової конституції в країні.
Про це повідомляє Anadolu.
"Тисячі людей вийшли на вулиці Бангкоку у суботу, з вимогою прийняти нову конституцію на антиурядовій акції", - йдеться у повідомленні.
Протести були організовані групою "Вільна молодь", демонстранти зібралися, щоб висловити опозицію до політики уряду Прают Чан-о-Ча.
Суботня акція стала першою великою політичною демонстрацією після закінчення більшості обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.
"Мітинг був організований для задоволення трьох вимог: розпуску парламенту, прийняття нової конституції та припинення офіційних та судових утисків критиків уряду", - сказано в повідомленні організаторів акції.
Фото: Holger Grafen