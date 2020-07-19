В Амстердамі закрили частину кварталу червоних ліхтарів через натовпи

Влада Амстердаму в суботу закрила частину відомого кварталу червоних ліхтарів через натовпи людей та закликала людей не відвідувати цей район.

Про це повідомляє NL Times.

"Частина мікрорайону Амстердаму Де Валлен, де знаходиться квартал червоних ліхтарів, була закрита в суботу ввечері після напливу туристів, що зробив цю територію некерованою. Влада міста закрила багато вузьких провулків у мікрорайоні та запровадила на кількох вулицях односторонній рух для пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Це другі вихідні поспіль, коли місцевість переповнена відвідувачами. Багато мешканців району висловили стурбованість з приводу того, що стало неможливим тримати безпечну фізичну відстань 1,5 метра, рекомендовану органами охорони здоров'я через коронавірус.

Влада міста розіслала повідомлення у соціальних мережах у суботу близько 23:00 англійською та нідерландською мовами, закликаючи людей не відвідувати цей район. Раніше на популярній у місті торговій вулиці Kalverstraat також було обмежено рух людей.

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Служба громадської безпеки Амстердаму раніше на тижні заявила, що, коли деякі райони міста стануть занадто переповненими, вони, ймовірно, заборонять більшості людей входити до цього простору. Однак жителі цих територій зможуть входити та виїжджати за своїм бажанням.

Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на середину дня 19 липня становила 14 454 023 особи. Кількість смертельних випадків - 605 619. Одужав 8 637 761 пацієнт.