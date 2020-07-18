Джонсон сподівається, що Британія оговтається від пандемії до Різдва
Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву британського прем’єра.
"Я щиро сподіваюся, що ми зможемо переглянути обмеження, які залишаються, і забезпечити більш істотне повернення до нормального життя з листопада, можливо, якраз до Різдва", - сказав він.
Згідно з новими карантинними правилами, в Англії люди можуть використовувати громадський транспорт для поїздок вже відсьогодні, в той час як рекомендації для роботодавців зміняться з 1 серпня.
За словами прем'єра, у компаній буде більше свободи, аби повертати співробітників на робочі місця, якщо це буде безпечно.
"Замість того, щоб уряд наказував людям працювати вдома, ми збираємося надати роботодавцям більше свободи дій і попросити їх вирішувати, як їх співробітники можуть працювати безпечно", - сказав він.
Джонсон додав, що він "сподівається на краще і планує найгірше".
Адміністрації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії мають право встановлювати свої власні терміни для послаблення обмежень.
Раніше повідомлялося, що в Англії місцеві ради отримали право закривати заклади громадського харчування та крамниці у районах, що страждають від спалахів коронавірусу, на власний розсуд.
Станом на 18 липня у Великій Британії загалом підтверджено 293 тисяч 239 випадків коронавірусу. 45 233 особи загинули.