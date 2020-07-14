Британія вводить обов’язковий масковий режим у магазинах

Уряд Великої Британії вирішив зобов’язати відвідувачів з 24 липня носити маски або одяг, який закриває обличчя, у магазинах Англії у рамках заходів боротьби з пандемією COVID-19.

Про це заявив речник британського прем’єра Бориса Джонсона, передає Sky News.

"Прем’єр-міністр чітко сказав, що люди повинні носити одяг, який закриває обличчя у магазинах, і, ми зробимо це обов’язковим (в Англії – ред.) із 24 липня", - сказав він.

За дотриманням правила слідкуватиме поліція, а не працівники магазину.

В разі відсутності маски або іншого одягу, який закриває обличчя, відвідувачу загрожує штраф до 100 фунтів стерлінгів. При його оплаті впродовж 14 днів, сума зменшується до 50 фунтів.

Зазначається, що носіння маски або одягу, який закриває обличчя, стало обов’язковим у Шотландії минулого тижня.

У Великій Британії вже зареєстровано 290 133 випадків коронавірусу, серед них 44 830 - летальних.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 липня, у світі в цілому інфіковані коронавірусом вже 13 240 715 осіб, із них 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.

Фото з сайту news.sky.com