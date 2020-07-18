Боррель розкритикував введення санкцій США проти "Північного" та "Турецького" потоків

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель висловив глибоке занепокоєння застосуванням США санкцій або загрози санкцій проти європейських компаній, згадавши при цьому проєкти газопроводів "Північний потік - 2" та "Турецький потік".

Текст заяви Високого Представника ЄС оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Я глибоко занепокоєний зростаючим використанням санкцій або загрози санкцій з боку Сполучених Штатів проти європейських компаній і інтересів. Ми бачили розвиток цієї тенденції у випадках з Іраном, Кубою, Міжнародним кримінальним судом і нещодавно, — стосовно «Північного потоку-2» та «Турецького потоку»", - йдеться у документі.

Боррель зауважив, що Європейський Союз принципово виступає проти використання санкцій з боку третіх країн проти європейських компаній, які залучені до легітимного бізнесу. Він наголосив, що Євросоюз вважає екстериторіальне використання санкцій таким, що суперечить міжнародному законодавству.

"Європейська політика має визначатися тут, у Європі, але не третіми країнами", - додав Високий Представник ЄС.

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Він підкреслив, що коли цілі закордонної та безпекової політики збігаються, координація цільових санкцій з партнерами має велику цінність.

"Ми бачили багато позитивних прикладів цьому, і ми будемо продовжити координацію там, де ми можемо. У випадках, коли існують відмінності у політичних підходах, Європейський Союз завжди готовий до діалогу. Але це не може відбуватися під загрозою санкцій", - наголосив Боррель.

Як вже повідомляв Укрінформ, офіційний Вашингтон 15 липня оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проектів "Північний потік – 2" та другої нитки "Турецького потоку". При цьому державний секретар США Майкл Помпео наголосив, що згадані проекти націлені на посилення "зловмисного впливу Росії" в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.

Фото: European Union/EP