У Сенаті США вимагають від Трампа запровадити нові санкції проти Туреччини

Представники Сенату США виступили з вимогою запровадити санкції проти Туреччини через її відмову виконувати вимоги Сполучених Штатів і НАТО щодо усунення загрози, які становлять російські комплекси С-400 на території країни.

Відповідну заяву оприлюднено на акаунті Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США у Twitter.

"Рівно рік тому, всупереч позиції НАТО, наш союзник Туреччина закупила російську систему протиповітряної оборони С-400. Допоки Туреччина не виправить це, відносини між США й Туреччиною залишатимуться напруженими. Санкції CAATSA (Закону щодо протидії противникам Америки шляхом санкцій – ред.) необхідно вводити без зволікань", - наголошується в заяві.

Заклик представників Сенату – верхньої палати Конгресу США, який контролюється республіканською (провладною) більшістю – став частиною послідовного тиску законодавців на адміністрацію президента Трампа в "турецько-російському" питанні. Раніше цього місяця двопартійна група законодавців уже зверталася з офіційним листом до глави Пентагону з вимогою прискорити згортання програми інтеграції надсучасних літаків F-35 у систему оборони Туреччини.

Як повідомлялося, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.