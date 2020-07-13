Трамп понад 20 тисяч разів публічно казав неправду – WP

Президент США Дональд Трамп, станом на 9 липня, виголосив понад 20 000 помилкових чи оманливих тверджень з різних питань, які він коментував.

Про це пише The Washington Post.

"Президенту Трампу знадобилося 827 днів, щоб зробити 10 000 помилкових та оманливих заяв, що в середньому складає 12 заяв щодня. Але 9 липня, всього через 440 днів, президент перетнув позначку у 20 000 - в середньому 23 заяви щоденно протягом 14-місячного періоду", - йдеться у повідомленні.

Станом на 9 липня кількість даних про такі заяви у базі даних проєкту The Fact Checker становить 20 055 заявок протягом 1 267 днів.

Як зазначається, не відповідні істині заяви Трампа були зроблені ним з різних внутрішніх та міжнародних тем, зокрема процесу імпічменту, пандемії коронавірусу та подій навколо загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Найчастіше президент США спотворював дійсність, кажучи про те, що сучасний стан американської економіки - найкращий протягом всієї історії країни.

Крім того, Трамп регулярно казав про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та найбільше зниження податків в американській історії, що також не є правдою.