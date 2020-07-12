Вибори в США: Трамп сказав, які переваги має Каньє Вест перед Байденом

Вибори в США: Трамп сказав, які переваги має Каньє Вест перед Байденом

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що музикант Каньє Вест зможе відібрати голоси афроамериканців на виборах у Джо Байдена.

 Про це американський лідер написав у Twitter.

"Це йому не буде складно. Корумпований Джо не зробив нічого доброго для чорношкірих", - заявив Трамп.

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Нагадаємо: раніше Вест, який п'ять років тому агітував за Дональда Трампа, повідомив, що більше не підтримує чинного президента і вирішив сам балотуватися на пост глави США.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року. Республіканців представить нинішній глава Білого дому Дональд Трамп. Ймовірним кандидатом від демократів стане колишній віцепрезидент Джо Байден.

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